İzmir'de cemaat yolda namaz kıldı, halk otobüsü kontak kapattı
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, camide yer kalmayınca cemaat sokaklara taşarken, o sırada vatandaşları gideceği yerlere götüren bir halk otobüsünün sürücüsü yolda namaz kılan cemaati görünce namazın bitmesini bekledi.
- İHA
Kurban Bayramı namazı için tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir’de de vatandaşlar camilere akın etti. Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki Hülya Karaer Camii vatandaşların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bayram namazı için camiyi doldurdu. Sonradan camiye gelen bazı vatandaşlar, yer bulamayınca ayakta kaldı. Erken saat olması nedeniyle çareyi yola seccade sermekte bulan vatandaşlar yolu kapattı ve namaza durdu.
Vatandaşlar otobüsten indi, anlayış gösterdi
Namaz kılmak için zorunlu nedenle cemaat yolu kapatınca, bazı araçlarda beklemek zorunda kaldı. O sırada yoldan geçen bir halk otobüsü de yolun kapanması nedeniyle geçemedi. Sürücü otobüsü durdurup kontak kapatırken, otobüsten inen vatandaşlar namazın bitmesini bekledi. Bazıları da diğer vatandaşlarla birlikte namaz kıldı. Bayram namazının sona ermesiyle yol trafiğe açıldı ve halk otobüsü yoluna devam etti.
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