İzmir'de çıkan yangında 3 ev yandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi Tepe Evler mevkisinde bir evin bahçesinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde dumanı fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bahçedeki ahşap yapının tutuşmasıyla hayvan ağılına ve çevredeki 3 eve de sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri 2 su tankeri ve 4 arazözle müdahale etti.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler de takviye için geldi. Yangının çıktığı mahallenin dik ve dar sokaklardan oluşması nedeniyle itfaiye araçları bölgeye güçlükle ulaştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, hayvan ağılındaki 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangının, Nazmi A'nın bahçesinde yakılan ateşten çıktığı, alevlerin buradaki hayvan ağılına ve binaya, daha sonra bitişikteki Cesi ve kardeşi Nesim Bahadır'a ait evlere sıçradığı ileri sürüldü.

Söndürme çalışmasını izleyen Cesi Bahadır da gözyaşı döktü.