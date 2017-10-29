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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 10 kişi yakalandı.

  • AA
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyetleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde eş zamanlı düzenlendikleri operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen zanlılardan 2'sinin kadın olduğu, şüpheli bir kişinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanmıştı.

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