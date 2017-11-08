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İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 yabancı şüpheliden 1'i tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 
Yabancı uyrukluların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerini arttıran ekipler, Konak ilçesi Yenişehir semtinde Suriyeli bir kişiyi gözaltına aldı.
 
Polislere sahte kimlik gösteren şahsın Suriye vatandaşı 17 yaşındaki M.S. olduğunu belirledi.
 
Yapılan incelemede M.S'nin ağabeyi B.S'nin de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirlendi.
 
M.S. polisteki ifadesinde, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunarak bir dönem muhaliflerin arasında Esed'e karşı savaştığını, bu çatışmalarda yaralanarak sağ elinin bilekten koptuğunu, daha sonra da DEAŞ'a katıldığını itiraf ettiği iddia edildi.
 
Terör örgütünün hakimiyetindeki kentlerde "polis gücü" olarak görevlendirildiğini belirten M.S, DEAŞ'ın "Sana silah ve mühimmat verelim, Türkiye'ye giderek eylem yap." diye kendisine yönlendirmede bulunduğunu ileri sürdü. M.S, bunu kabul etmeyerek Türkiye'ye kaştığını iddia etti.
 
M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
 
Bu arada Basmane semtinde hakkında "yabancı terörist savaşçı" olabileceği yönünde istihbari bilgi bulunan Afganistanlı N.A ile Konak Meydanı Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde şüphe üzerine durdurulan Suriye vatandaşı A.A da gözaltına alındı.
 
A.A'nın telefonunda yapılan incelemede DEAŞ'a ait örgütsel görüntüler tespit edildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan N.A. ve A.A, ülkelerine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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