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İzmir'de dengesini kaybederek denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bostanlı Mahallesi'nde deniz kıyısında oturan arkadaşıyla sohbet eden 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, arkadaşının yanından ayrıldığı sırada bir anda dengesini yitirerek suya düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince denizden çıkartılan Beşiktaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Beşiktaş'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın arkadaşı olaydan sonra sinir krizi geçirdi.

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