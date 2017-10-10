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İzmir’de düzenlenen operasyonda 7 terörist gözaltına alındı

İzmir'de, Suriye'nin kuzeyindeki çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri iddiasıyla 7 terör örgütü DKP/BÖG mensubu yakalandı.

  • AA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  Suriye'de PYD/YPG ile hareket eden ve terör örgütü DKP/BÖG üyesi oldukları ileri  sürülen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi  ile Menemen ve Kınık ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlı  gözaltına alındı.
 
Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital  verilere incelenmek üzere el konuldu.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere İzmir  Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
Zanlıların, Suriye'nin kuzeyindeki çatışma bölgelerine eleman temin  ettikleri öne sürüldü.

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