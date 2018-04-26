İzmir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Kuşadası istikametinden İzmir'e seyreden Mazlum T. idaresindeki otomobil, Pamucak mevkisinde, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.
AA'nın aktardığına göre; kazada, minibüs devrildi, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Pamucak-Selçuk yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
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