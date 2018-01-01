Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de feci kaza: Aşırı hızlı sürücü, 9 otomobile çarptı

İzmir'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimideki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9' araca çarparak hasar verdi.

  • DHA
  • 11
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular İskelesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne gelen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yamaç Özkardeş, yönetimindeki 34 NP 4225 plakalı otomobille aşırı hız yapınca, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Virajdan çıktığında karşısında duran araçları gören Özkardeş, iki şeride dizilli halde bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Özkardeş'in kullandığı, babasının çalıştığı şirkete ait otomobil, toplam 9 araca çarparak maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve çekiciler gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekilince, yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

Özkardeş kazadan sonra büyük üzüntü yaşarken, "En sondaki otomobile çarpmamak için aralarına girmek zorunda kaldım. Viraj yüzünden orada arabaların olduğunu fark edemedim" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran'da sular durulmuyor, ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İran'da sular durulmuyor, ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA