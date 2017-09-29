İzmir'de FETÖ'cü 117 muvazzaf asker gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında İzmirmerkezli 45 ilde operasyon başlatıldı.

268 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonucu İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabaha karşı başlattığı operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA İLETİŞİMLERİ TESPİT EDİLDİ

Gözaltı listesinde ismi bulunan bazı askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığı belirtilirken, darbe girişiminden sonra haklarında hiçbir işlem yapılmayan 117 kişinin yakalanması için 45 ilde aramaların yapıldığı bildirildi. Deşifre olmamak için ankesörlü telefonla iletişim sağladıkları belirtilen 117 kişinin Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları ile sahil güvenlik ve jandarma birimlerinde birimlerinde subay ve astsubay rütbesinde çok kritik birimlerde muvazzaf olarak görev yaptıkları öğrenildi.