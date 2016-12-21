İzmir'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bugün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda daha önce İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen veya açığa alınan, aralarında uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. İddiaya göre, şüpheli şahısların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'ya para yatırdıkları bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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