İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 polis gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 22 polis gözaltına alındı, 10 polis aranıyor.
- Muammer BAŞKAN/STAR
İzmir'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin "ByLock"çu polislerine yapılan operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. 10 kişi aranıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı 32 ayrı adrese operasyon yaptı.
Baskınlarda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli habereşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen ve İzmir il Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 22 polisi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında, haklarında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunan 10 polisin ise yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere terörle mücadele Şubesine getirildi.
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