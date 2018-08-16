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İzmir’de FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • İHA
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Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ ile PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütle irtibatlı olan şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övücü nitelikte paylaşım yapan ve beğenilerde bulunan 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
 
İzmir’de 10 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda şahıslar gözaltına alındı.
 

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