İzmir'de FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası: 9 yıl 3 ay

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski komiser yardımcısına 9 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Başaran ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ile Eagle'ı kullandığının tespitine ilişkin raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Kamuoyunda "mahrem imam operasyonu" olarak bilinen operasyonda ele geçirilen materyallerde Başaran'ın FETÖ tarafından "A5" koduyla fişlendiğini kaydeden Mahkeme Başkanı, bunun anlamının ise "FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyete, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri ifade ettiği" olduğunu açıkladı.

ByLock kullanıcı adının "CmL45", şifresinin "Cb#196189" olduğu hususu hatırlatılması üzerine Başaran, kullanıcı adı ve şifresinin kendisi için bir anlamının bulunmadığını ifade etti. Başaran, "196189" ibaresinin sicil numarası, "45" rakamının ise memleketi Manisa'nın trafik kodu olduğunu savunarak, bunların kendisiyle alakasının bulunmadığını iddia etti.

Başaran, ByLock'u cep telefonuna indirmediği, kurmadığı ve kullanmadığını ileri sürerek, "Mahrem imam operasyonunda ele geçirilen belgeler ve fişlemeyi de kabul etmiyorum. Bu bilgiler personel dosyamdaki bilgilerden elde edilebilecek bilgilerdir. Bu belgeyi kabul etmiyorum." dedi.

Duruşma savcısı, polis memuru olarak meslek hayatına başlayan Başaran'ın 2009'da komiser yardımcısı rütbesiyle görev yaptığı, bu süre boyunca kritik birimlerde çalıştığı, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asyada altın hesabı açtığı ve bunu bir yıl boyunca aktif şekilde kullanıldığını kaydetti. Savcı, sanığın ByLock ve Eagle'ı kullandığı hususları da dikkate alınarak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Başaran, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanığa 6 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bunu Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 9 yıl 3 ay'a çıkardı.

Duruşmalarda pişman olduğuna ilişkin hal ve davranışta olmayan sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamayan heyet, Başaran'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Cemil Başaran, Nisan 2017'de tutuklanmıştı. Başaran hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.