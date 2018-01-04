İzmir'de FETÖ sanığı karı kocaya 9'ar yıl hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Arife Ergün ve eşi Mehmet Ergün ile avukatları katıldı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanıklardan Mehmet Ergün'ün iki GSM hattı üzerinden programa yaklaşık 33 bin, Arife Ergün'ün ise 3 bin 185 kez bağlandığının tutanak altına alındığını belirten mahkeme başkanı, ByLock mesaj içeriklerinin mahkemeye ulaştığını açıkladı.

İddia makamı, esasa ilişkin verdiği mütalaada, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın beyanları, ByLock yazışma içerikleri incelendiğinde sanıkların FETÖ/PDY'de yer aldıklarını ve gizli tanığın beyanlarını doğrulayıcı şekilde olduğunu belirterek, somut deliller birlikte değerlendirildiğinde FETÖ/PDY üyesi olan ve bu kapsamda Bergama'da faaliyet gösteren Arife ve Mehmet Ergün'ün "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Gizli tanığın beyanlarının gerçeklikten uzak ve tahminlere dayalı olduğunu iddia eden Mehmet Ergün, zeytin alımı için özel bir bankadan çektiği krediyi kullanmaktan vazgeçtiğinden kapatılan Bank Asya'ya yatırdığını öne sürerek, "ByLock kurmuş olabilirim, tam hatırlamıyorum. Ayrıca eşimin internetini de kullandım, farkında olmadan ByLock indirdiysem, eşimin hattında da ByLock indirilmiş gözükmüş olabilir." savunmasını yaptı.

Arife Ergün, Bank Asya'da katılım hesabının olmadığını ileri sürerek, ByLock indirmediğini, kullanmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, Arife ve Mehmet Ergün'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Bergama yapılanmasına yönelik 2016'nın eylül ayında düzenledikleri operasyonda Arife ve Mehmet Ergün'ü gözaltına almıştı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklanan sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.