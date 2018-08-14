İzmir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, geçen 7 Ağustos'taki operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye sevk edilen 8 kişi, tutuklandı.