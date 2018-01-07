İfade vermeye gitmeyen Baydemir, gözaltına alındı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında geldiği İzmir'de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı.
- DHA
Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Baydemir'in adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi.
Baydemir'in 27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlari Kanunu'na muhalefet' suçundan hakkında dava açıldığı bu nedenle ifadesinin alınacağı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.