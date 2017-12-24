İzmir'de hamsi şenliği düzenlendi

Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla Bostanlı Pazaryeri'nde organize edilen etkinlik kapsamında, hamsi başta olmak üzere yöresel lezzetler ile hediyelik ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği etkinlikte pişirilen 5 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi.

Yöresel sanatçılarının sahne aldığı şenlikte Karadeniz türküleri ile horon tepildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, geleneksel hale gelen şenliğin ortak değerlerin yaşatılması ve birlik beraberlik adına önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

KADEKON Başkanı Hızır Murtezoğlu ise ''Şenliğin, Türkiye genelinde yaygınlaşmasında İzmir Karadeniz cemiyetinin katkısı oldu. Onuncu hamsi şölenini gerçekleştiriyoruz. Bu artık bir kültür etkinliği olarak İzmir halkının bir beklentisine dönüştü. Karadeniz'in aşını İzmirlilerle buluşturuyoruz.'' diye konuştu.