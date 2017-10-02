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İzmir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Oktay Özdemir ile 35 yaşındaki Abdullah Dinç 10 kişilik grubun saldırısına uğradı.

  • İHA
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Olay, gece saatlerinde Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi.  İddiaya göre, bir vatandaş otomobilini hastanenin acil servisinin önüne park etti. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Oktay Özdemir, acil servisinin girişi olduğu için sürücüye otomobilini başka bir yere park etmesi gerektiğini söyledi. Fakat, güvenlik görevlisinin bu uyarısına sinirlenen otomobildeki 5 kişilik grup araçtan inerek tartışmaya başladı. Kısa bir süre sonra grubun hastane bahçesinde bulunan arkadaşları da tartışmaya dahil oldu. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine, Özdemir  10 kişinin saldırısına uğradı. Öte yandan, kavgayı gören güvenlik görevlisi Abdullah Dinç, arkadaşını saldırganlardan kurtarmak isterken darp edildi. Kavga sonrası güvenlik görevlilerine saldıran kimliği belirsiz şahıslar, hızla hastaneden uzaklaştı. Öte yandan, Özdemir ve Dinç, kaçan saldırganlardan şikayetçi oldu.
 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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