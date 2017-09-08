Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de hastane odasında doktoru vurdular

İzmir'de özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Erhan Sesli, hasta olarak gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'deki Özel Ege Şehir Hastanesinde saat 14.00 civarında gerçekleşen olayda, iddialara göre hasta olarak gelen 2 kişi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Sesli'ye muayene oldu. Muayene sonrasında silahlarına davranan saldırganlar Prof. Dr. Sesli'yi sağ kasığından yaraladı. 

Saldırganlar olaydan sonra kaçmaya çalışırken biri hastane güvenliği tarafından diğer ise polis ekiplerince yakalandı.

Sağ kasık altından vurulan Prof. Dr. Erhan Sesli de müdahale için acil ameliyata alındı. Herhangi bir kemik ve damar yaralanması olmayan Prof. Dr. Sesli'nin operasyonu başarılı bir şekilde tamamlanırken, durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Okul servisi ücretleri belli oldu!

Okul servisi ücretleri belli oldu!

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA