İzmir'de iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre feci kaza, Ödemiş- Birgi kara yolunda meydana geldi. Birgi istikametinden Ödemiş istikametine gitmekte olan 35 ZGE 85 plakalı Hüseyin Giden yönetimindeki araç, karşı yönden gelen 35 ZFK 82 plakalı İbrahim Çelik yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde her iki aracın şoförleri ve araçta bulunan yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kaza ile ilgili gerekli soruşturmanın Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı sürdürüldüğü öğrenildi.