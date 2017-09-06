İzmir'de iş adamı çalışanı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, olay dün Çiğli Organize Sanayi Bölgesi 10016. Sokak 29 numaralı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre disiplinsizlik suçundan işten çıkarıldığını öğrenen Ö.A, konuşmak için iş yeri sahibi Mehmet Güres'in (63) yazıhanesine geldi. Ö.A işten çıkarıldığı için bin 500 lira tazminat istedi. Tazminatını alamayan Ö.A iş yerinden ayrılarak, akşam saat 19.00'da tekrar iş adamının yazıhanesine geldi. Güres'in odasına giren Ö.A, av tüfeği ile defalarca ateş etti. O sırada odaya giren oğlu Alp Güres de saçmayla bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Güres ile oğlu Alp Güres'i Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Mehmet Güres yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Alp Güres taburcu edildi. Gürses'in cenazesi Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Öte yandan olayın ardından Ö.A gözaltına alındı.