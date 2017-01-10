İzmir'de kar tatili

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İZMİR'in Bergama İlçesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
- İZMİR, (DHA)
Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.
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