Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de kar tatili

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

  • İZMİR, (DHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurşun sihir dinlemedi

Kurşun sihir dinlemedi

Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe

Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA