İzmir'de kavga çıktı: 1 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi'ndeki bir marketin işletmecisi Burhan Ç. (44) ile arkadaşı Serah E. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Serah E'nin marketten ayrıldığı ancak daha sonra geri gelerek Burhan Ç'ye tabancayla ateş açtığı, Burhan Ç'nin de kendini savunmak için bıçakla Serah E'yi yaraladığı iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serah E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Burhan Ç. olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.