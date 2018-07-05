İzmir'de kavga eden iki kardeşten biri diğerini silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Şerafettin K. (46) ile kardeşi Veli K. (43) arasında Yağcılar Mahallesi'nde babalarından miras kalan arazinin yol çalışması nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.



Daha sonra Şerafettin K, kardeşine ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Veli K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Veli K'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Ağabey Şerafettin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.