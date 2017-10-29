İzmir’de klimadan çıkan yangın bir evi kül etti

Olay, saat 22.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1411 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Nebahat Gazanfer evde tek başına olduğu sırada, açtığı klima bir anda alev aldı. Klimadan çıkan yangın, kısa sürede evin birçok noktasına ulaştı. Yaşlı kadının evinden dumanlar çıktığı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gazanfer, aynı mahallede oturan 67 kardeşi Reşat Yurtseven tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, Yurtseven ablasının evinden dumanlar yükseldiğini görünce büyük bir korku yaşadığını belirtti. Yangından yara almadan kurtulan Nebahat Yurtseven, mahalleli tarafından sakinleştirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.