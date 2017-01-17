İzmir'de komşular arasında kedi besleme kavgası

Olay, İzmir'in Balçova ilçesi Onur Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör kamera tarafından kayda alınan görüntülerde, apartmanlarının önünde sokak kedilerine mama vererek karınlarını doyuran hayvansever vatandaşlarla komşuları arasında kediler yüzünden kavga çıkıyor. Yan apartmanın zemin katında oturan bir kadın, kedilerin kendi evinin balkonuna girip pislediklerini belirterek duruma tepki gösteriyor. Komşu kadınla tartışan yaşlı adam kadınla ağız münakaşası içerisine giriyor. Daha sonra olay kavgaya dönüşüyor ve komşu kadın eline geçirdiği kaldırım taşını yaşlı adama doğru fırlatıyor. Sonrasında adamın boğazındaki atkıyı sıkıca tutan kadın adamı çekiştirerek küfürler etmeye başlıyor. Komşuların araya girmesiyle birlikte daha da şiddetlenen kavgada, kadın kedilerin mama kaplarına tekme atarak dağıtıyor. Diğer bir komşu kadının da sözleri ile destek verdiği kadın, kedileri besleyen aileye ve onlara destek veren yaşlı adama dakikalarca bağırarak mahallede kedi beslenmesine karşı çıkıyor.

Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesinin ardından ayağa kalkan hayvanseverler videoya binlerce yorum atarak durumu kınadılar. Yaşlı adamı darp eden kadına tepki gösteren hayvanseverler, durumu hayvan düşmanlığı olarak değerlendirdiler.