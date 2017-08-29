İzmir'de kurban pazarında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Selçuk ilçesinde, kurban pazarında yaşanan olayda kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, olay, Selçuk kurban pazarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla kurban pazarında bir araya gelen Alpaslan Öztürk (24), başka bir grup arasında yaşanan kavgayı ayırmak istedi. Giderek büyüyen kavga sırasında bıçaklar çekildi. Bu sırada araya giren Öztürk, göğsünden bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Alpaslan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Savcılığın yaşanan olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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