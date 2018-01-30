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İzmir’de lastik botlarda 147 göçmen kurtarıldı

İzmir Dikili’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda 31’i çocuk 147 düzensiz göçmen yakalandı.

  • İHA
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İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün gece ve sabah saatlerinde yapılan üç ayrı kurtarma operasyonunda toplam 147 göçmen kurtarıldı. Dikili ilçesine bağlı Madra Çayı ve Denizköy açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden ekipler harekete geçti. Üç ayrı bölgede gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda 58 Angola, 10 Orta Afrika, 58 Suriye, 3 Kongo, 2 Cezayir, 1 Gabon, 1 Senegal, 1 Gana, 1 Moritanya, 9 Togo, 2 Filistin, 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 147 göçmen yakalandı. Kurtarılan göçmenlerden 31’inin çocuk olduğu bildirildi.

 

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