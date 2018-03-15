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İzmir'de nevruz öncesi bin 500 polisin katılımıyla operasyon: 61 gözaltı

İzmir'de yaklaşan nevruz öncesi düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi kent genelinde uyuşturucu ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele, Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adresleri tek tek arandı.

Bin 500 polisin katıldığı ve iki polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda ekipler, 4 narkotik dedektör köpeği yardımıyla evlerde arama yaptı.

Operasyonda, biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, birer kılıç, döner bıçağı, 30 gram skunk, 155 gram esrar ile terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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