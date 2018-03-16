İzmir'de Nevruz öncesi ikinci büyük terör örgütü PKK operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı'nın, dün yaptığı operasyonda, yaklaşan Nevruz önce terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 61 şüpheli yakalandı. İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce daha önceden tespit edilen 45 şüpheli ye yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı. İzmir il merkezi ile Seferihisar, Menemen, Bergama, Dikili, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere , Bugün sabah yapılan ikinci PKK operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, PKK terör örgütünü simgeleyen malzemeler, dijital ve yazılı döküman ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.