İzmir'de öldürülen teröristin ailesi cenaze için başvuru yaptı

İzmir Adliyesinde, trafik polisi Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can’ın şehit olduğu terör saldırısının ardından, M.Ç. isimli teröristin cenazesi geçtiğimiz günlerde kömür aracına konularak alınmıştı. 5 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırı sonrasında, öldürülen terörist Enis Y.’nin cenazesi bugüne kadar kimse tarafından kabul edilmezken, teröristin ailesi cenaze için başvuru yaptı. Aile cenaze için işlemleri tamamlarken, teröristin cenazesinin akşam saatlerinde gelecek araçla İzmir Adli Tıp Kurumundan alınacağı öğrenildi. Teröristin nereye gömüleceği konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.