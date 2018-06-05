İzmir'de pazar yerlerinin kaldırılmasına tepki gösteren esnaf, yanlarında getirdikleri kasa kasa yumurta, sebze ve meyveyi belediye bahçesine attı

İzmir'de pazar yerlerinin kaldırılmasına tepki gösteren esnaf, kendilerine gösterilen alana karşı çıktığı gerekçesiyle Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı protesto etti.



Yaklaşık 34 yıldır tezgah açtıkları Özkanlar Pazar Yeri mahkeme kararıyla kapatılan esnafın yaşadığı sorun devam ediyor. En son geçen 30 Aralık'ta tezgah açan pazarcı esnafı, kendilerine gösterilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alana onay verilmediğini iddia ettikleri Bayraklı Belediyesi önünde toplandı.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karadağ'a tepki gösteren esnaf, "Belediye başkanı istifa", "hak hukuk nerede" ve "ekmeğimizin peşindeyiz" şeklinde slogan attı.



Pazarcı esnafı daha sonra yanlarında getirdikleri yazar kasa, yumurta, sebze ve meyveleri belediye bahçesine attı.



Grup adına açıklama yapan Faysal Acar, pazar yerinin kapanmasından dolayı evlerine ekmek götüremediklerini, çocuklarının da bu durumdan etkilendiğini söyledi.



Ankara'da CHP Genel Başkanı ile görüştüklerini hatırlatan Acar, Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesine rağmen meselenin çözülmediğini aktardı.



"Pazarcının sorununu çözemeyenler ülkenin yönetimine talip oluyor"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın girişimi ve İzmir Valiliğince başlatılan çalışma sonucu kendilerine Manavkuyu Mahallesi'nde 6 bin metrekare bir alan gösterildiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:



"Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ gösterilen bu yere itiraz ediyor. Yer gösterilmesine rağmen 40 yıllık pazarcının hali bu, bitmiş durumdayız. Bu işi hükümetimizden, Başbakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan başka kimse çözemez. CHP Genel Başkanı dahil milletvekilleriyle de görüştük ancak sözlerinde durmadılar. Kalkmışlar ülkenin yönetimine talip oluyor. Pazarcının sorununu çözemeyenler ülkenin yönetimine talip oluyor. Siz ilk önce 860 mağdurun 5 aydır haykırışına ses verin. O sorunu çözün ondan sonra çıkın ülkenin yönetimine talip olun."



Eyleme 3 yaşındaki çocuğuyla katılan Murat Acar da mağdur durumda olduklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanından yardım isteyen Acar, "Bizi rezil ettiler, onlar da rezil olsun. Ekmeğimizi elimizden aldılar." diye konuştu.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.