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İzmir'de polis ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda polis ile zanlılar arasında çatışma yaşandı. Polis, 5 zanlıyı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Diyarbakır’dan geldiği belirlenen aracı durduran polis ekipleri ile araçtaki şüpheliler arasında çatışma çıktı. Saldırganları etkisiz hale getiren polis, B.K., A.G ve beraberindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 16 kilogram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda patlamamış mermi ele geçirildi. 

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