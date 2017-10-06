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İzmir'de polis memuru, tartıştığı oğlunu vurdu

İzmir'in Konak İlçesi'nde, polis memuru İsmail E., tartıştığı oğlu 17 yaşındaki M.A.E.'yi tabancayla bacağından vurup, yaraladı.

  • DHA
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Olay, bugün öğle saatlerinde Karataş Semti Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Av malzemeleri satan M.A.E., dükkanın önünde motosikletini tamir ederken, yanına İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Kuruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan babası, polis memuru İsmail. E. geldi. Bir süre konuşan baba- oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, M.A.E., iddiaya göre elindeki tornavidayla babasının üzerine yürüdü. İsmail E. de belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla oğlunun bacağına ateş etti. Yaralanan M.A.E., çevredekiler çağırdığı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.A.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen meslektaşları, İsmail E.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Polis memuru baba ile oğlunun daha önce de sık sık tartıştıkları iddia edildi. 

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