İzmir'de rehine krizi 14 saat sonra bitti

Akıncılar Mahallesi'nde oturan M.G. dün akşam saatlerinde pompalı tüfekle balkon penceresinden etrafa ateş açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken M.G'yi ikna etmeye çalıştı.

Bu arada ekip araçlarından yapılan anonsla çevredekilerin pencerelerden uzak durmaları, sokağa çıkmamaları istendi.

Binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açan M.G, 14 saat boyunca teslim olmadı.

Bu süre içinde adına sosyal paylaşım sitelerinde paylaşımlarda bulunan, zaman zaman pencereye çıkan M.G, bağırarak tehditler savurdu.

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de binaya girmek için hazırlık yaptı.

Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen ve polisin ikna çabası sonucu 14 saat sonra teslim olan M.G, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle etrafa ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığını belirten bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, çevrede önlem alan polisler elinde silahlı kişiyi ikna etmeye çalışmıştı.

Evin içindeki silahlı kişinin uzun süre teslim olmaması üzerine İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelmişti.