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İzmir’de Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir gemide rahatsızlanan gemi personelinin imdadına Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

  • İHA
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Olay, bugün akşam saatlerinde Nemrut Körfezi Demir sahasında demirli bulunan Cook İsland  bandıralı  'EIDER-S' adlı gemide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gemi personelinden biri olan 51 yaşındaki Süleyman Tabak aniden rahatsızlandı. Bünün üzerine, gemi kaptanı durumu Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Kaptanın  yardım çağrısını alan Sahil Güvenlik ekipleri hazırlık yaparak harekete geçti. Sahil Güvenlik, olumsuz hava şartlarına rağmen 112 ekipleri ile 'EIDER-S' gemisine gitti. Kısa bir sürede, gemiye varan 112 ekipleri solunum yetmezliği yaşayan Tabak’a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Sahil Güvenlik botuna alınan Tabak, karaya çıkartıldı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tabak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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