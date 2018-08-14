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İzmir'de saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı terörist yakalandı

İzmir'de, 15 Ağustos PKK terör örgütünün yapmış olduğu ilk eylemlerin yıldönümünde güvenlik güçlerine silahlı ve molotoflu saldırı hazırlığında bulunan 9 şüpheli yakalanırken şüphelilerin adreslerinde 2 tabanca, çok sayıda mermi, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir'de, 15 Ağustos  PKK terör örgütünün yapmış olduğu ilk eylemlerin yıldönümünde güvenlik güçlerine silahlı ve molotoflu saldırı eylem hazırlığında bulunan 9 şüpheli yakalanırken şüphelilerin adreslerinde 2 tabanca, çok sayıda mermi, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
 
15 Ağustos tarihinin PKK terör örgütünün yapmış olduğu ilk eylemlerin yıldönümü olması nedeniyle, İzmir'de sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve molotof kokteylli eylem yapma arayışında olanlar İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. 
 
Tespit edilen şahıslara yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararına istinaden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  kent merkezi ve Menemen  ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi,  hakkında toplatma kararı bulunan  yayın, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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