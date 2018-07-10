İzmir'de silahlı kavga: 1'i polis, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Urla Devlet Hastanesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Hasan Ak ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.
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