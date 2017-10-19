İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde iki gün önce evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramasının ardından hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ersoy Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edilen Kadri Güneri (32), tedavi altına alındığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Güneri'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis ekiplerinin fail ya da failleri yakalaması için başlattığı çalışma sürüyor.



Kadri Güneri'ye, geçen salı evinden dışarı çıktığı sırada bir otomobilden ateş edilmişti. Saldırıda ağır yaralanan Güneri, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.