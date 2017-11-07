İzmir’de şizofreni hastası genç kıza tecavüz davasında ceza yağdı

Karşıyaka Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.K. (54), T.S. (30), sanıkların avukatları, mağdur kadın A.A.'nın avukatı Sibel Önder, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Karar duruşmasında sanıklar ve sanık avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkeme başkanı karar için ara verdi. Aradan sonra kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanık T.S.'nin 'Cinsel istismar' suçundan 12 yıl hapis cezası aldığını, sanığın bu olayı ruh ve beden bakımından kendini savunamayacak durumda kişiye yaptığından cezasının 18 yıla çıktığını, sanığın bu suçu zincirleme şekilde gerçekleştirdiği için cezasının 22 yıl 6 aya çıktığını, sanığın duruşmadaki iyi hali ve davranışlardan dolayı cezasında indirime gidildiğini belirterek 18 yıl 9 ay ceza aldığını söyledi. T.S.'nin ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diğer sanık A.K. ise 'cinsel istismar' suçundan 12 yıl ceza alırken, suçun zincirleme olmasından dolayı ceza 15 yıla çıkartıldı. Sanık A.K.'nin duruşmadaki iyi hal ve davranışlarından dolayı indirim yapılarak ceza 12 yıl 6 ay düştü, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan ise 2 yıl 6 ay ceza aldı. Sanıklardan T.S. toplamda 21 yıl 3 ay, A.K. ise 15 yıl ceza almış oldu.

Olayın geçmişi

Olay, Eylül 2016'da Çiğli'de meydana geldi. Yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, yerde yarı baygın çıplak yatan kadını buldu. Hastaneye kaldırılan ve A.A. olduğu anlaşılan kadın polise verdiği ilk ifadesinde, 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce poliste kaydı bulunan işsiz T.S. ve kamyon şoförü A.K. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildikten sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Haklarında, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.