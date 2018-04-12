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İzmir'de son bir haftada 668 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de son bir haftada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan yabancı uyruklu 668 kişi yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında 6-11 Nisan'da 21 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan çoğunluğu Suriyeli 668 yabancı uyruklu yakalandı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 araca da el konuldu.

El konulan araçların sahiplerine toplam 40 bin 68 lira para cezası uygulandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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