İzmir'de tarihi eser kaçakçıları lahit buldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Selçuk ilçesi Arvalya mevkiinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı, bu kazı sonucunda toprak altında lahit bulunduğu ve kaçakçılar tarafından yurtdışına kaçırılmak üzere lahitin 1 milyon 400 bin Euro'ya satışının yapılmaya çalışıldığını bilgi edindi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Selçuk Müze Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü çalışma sonrası gerçekleştirilen operasyonla; 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Selçuk ilçesi Arvalya mevkiinde 2 adet kaçak kazı çukuru tespit edildi. Kaçak kazı çukurlarının girişleri kaçakçılar tarafından kamufle etmek amacıyla mazgal ve traktör park edilerek kapatıldığı, çukur içerisine girildiğinde, üç mezar odası bulunduğu, odaların birbirine tonozlu yapılarla (taşlarla örülü) bağlandığı, kaçakçılar tarafından lahite ulaşmak için bu yapılara ciddi zararların verildiği, odanın birinde üzerinde yazıtlar bulunan ve Efes’e özgü M.S. 3. Yüzyıla tarihlenen mermerden Efes Tipi Lahit bulunduğu tespit edildi.

Bir yaşındaki çocuğun annesine sarılı iskeletleri bulundu

Üçüncü odanın girişinde bir adet insan iskeleti ve 1 adet pişmiş toprak gözyaşı şişesi, 1 adet pişmiş toprak kase ve 1 mermerden ostotek (taş sandık kapağı) bulundu.. Ayrıca kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen çok sayıda kazma, kürek, kova, halat, hilti ve merdiven ele geçirildi. Kaçak kazı alanında kurtarma kazısı sonucu çıkartılan Efes’e özgü M.S. 3. Yüzyıla tarihlenen mermerden Efes Tipi Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğünde görevli uzmanlarca açılırken lahit içerisinde aynı aileye ait olduğu değerlendirilen 7 adet yetişkin insan iskeleti, 3 adet çocuk iskeleti bulunduğu, bu insan iskeletlerinden bir annenin 1 yaşındaki çocuğuna sarılı vaziyette gömüldüğü görüldü. Lahit içerisinde mezar hediyesi olarak 1 adet cam şişe, 1 adet pişmiş toprak kase, 1 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet ağırşak, 1 adet kemik iğne ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bütün tarihi eserler Selçuk Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Orijinal eserler olduğu tespit edildi

Selçuk Müze Müdürlüğü görevlilerince ele geçirilen tarihi eserlerin yapılan incelemesinde tarihi eserlerin hepsinin orijinal olduğu, yaklaşık 1700 yıl öncesine Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili olarak H. Ö. ve A. S. isimli şahıslar yakalanırken şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.