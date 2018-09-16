İzmir'de teknesi su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışırken tekneleri su alan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Özdere açıklarında, bulundukları fiber tekne su alan düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Afganistan uyruklu göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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