İzmir'de terör operasyonu 17 şüpheli yakalndı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DSİH/KALDIRAÇ terör örgütü adına İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde, gece satlerinde korsan eylem ve illegal yürüyüş yapan 14 kişiyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğ ekipleri, bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 12 kişi yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda korsan eylem ve illegal yürüyüş esnasında kullanmış oldukları 3 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği, çok sayıda digital malzeme ve döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulnmak üzere emniyete götürüldü.

Sosyal medyadan terör prolagandası yapanlar yakalandı

Ayrıca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelindesosyal medya üzerinden sol terör örgütleri üzerindenterör propagandası yaptıkları tepit edilen 5 kişi ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yakalama kararı çıkarıldı. Pokis ekipleri, il merkezi, Menemen ve Selçuk ilçelerinde yaptığı eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada; çok sayıda digital malzeme ve döküman bulunurken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.