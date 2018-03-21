İzmir'de terör örgütü 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü TKEP/L üyesi 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP/L) üyesi 2 kişinin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada, 1 kilogram patlayıcı madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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