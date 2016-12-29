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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 5 gözaltı

Star muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgüt DEAŞ üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri eş zamanlı olarak önceden belirlenen 5 ayrı adrese operasyon yaptı.

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  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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Operasyonda, terör örgütüne yapılan operasyonda terör örgütü'nü övücü nitelikte sosyal paylaşımda bulunan, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı, Deaş terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 şahıs gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin evlerinde  yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda döküman ele geçirildi.
 
Örgüt üyeleri sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine getirildi

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