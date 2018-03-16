İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

İzmir'in Tire ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü ve propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişinin Tire'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Kendisini inşaat işçisi olarak tanıtan T.E, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.



Tire Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan T.E, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.