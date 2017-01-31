İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Şüphelilerin İzmir'de 2016 yılında belediye otobüsü ile bazı araçlar ile iş makinesine molotof ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle mücadele şubesi ekipleri, Buca ilçesinde çok sayıda adrese operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Şubesi ekipleri de destek verdi.

Baskınlarda, gözaltına alınan 5 örgüt üyesinin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H ( Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, 2016 İzmir'in Buca ilçesinde belediye otobüsü, bazı araçlar ve iş makinesine molotof ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledikleri belirlendi.

Örgüt üyeleri ile birlikte yapılan aramalarda çok sayıda "tarihi eser" niteliğinde bulunan madeni paralar örgüte ait çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.