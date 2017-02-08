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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/ KCK üyelerine yönelik yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar  bürosunun Terör Örgüt PKK/KCK üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada,  İzmir Emniyet Müdürlüğü  terörle mücadele,istihbarat, Özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin Menemen ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak  10 adrese operasyon düzenledi.
Baskınlarda,  9 şüpheli gözaltına alındı.  Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramarda 3 adet tabanca çok sayıda mermi,terör örgütüne ait örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
 
Şüpheliler sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine getirildi.

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