İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunun Terör Örgüt PKK/KCK üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele,istihbarat, Özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin Menemen ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 10 adrese operasyon düzenledi.

Baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramarda 3 adet tabanca çok sayıda mermi,terör örgütüne ait örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine getirildi.