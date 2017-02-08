İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
İzmir'de terör örgütü PKK/ KCK üyelerine yönelik yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunun Terör Örgüt PKK/KCK üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele,istihbarat, Özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin Menemen ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 10 adrese operasyon düzenledi.
Baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramarda 3 adet tabanca çok sayıda mermi,terör örgütüne ait örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine getirildi.
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