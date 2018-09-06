İzmir'de terör örgütü propagandası yapmaktan 11 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör propagandası yapıldığı iddia edilen kişilere yönelik harekete geçti. Bu kapsamda PKK/KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını sosyal medya aracılığıyla yaptıkları tespit edilen 13 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Aliağa, Bergama, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 11 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.